Dal Consorzio Macellerie Verde e Sole mille euro all’Istituto Oncologico Romagnolo

Un assegno di 1000 euro per l’Istituto Oncologico Romagnolo. Cristian Brandi e Giampaolo Felici, rispettivamente presidente e delegato del Consorzio Macellerie Verde e Sole, hanno consegnato in Municipio alla consigliera dello Ior di Riccione, Rita Leardini, un prezioso contributo ricavato dalla “Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali” svoltasi a Coriano il 19 e 26 novembre. Per l’amministrazione erano presenti gli assessori Paolo Ottogalli e Anna Pazzaglia assieme a Giovanni Bucci, responsabile alimentare di Cna Rimini e Fabio Cavola, presidente Pro loco.

La fiera dell’Oliva giunta alla 36esima edizione, organizzata come ogni anno dalla Pro loco con il patrocinio del comune di Coriano e quest’anno anche del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Politiche Forestali, ha richiamato migliaia di visitatori giunti nel centro storico corianese per gustare prodotti tipici a chilometro zero a partire dall’olio novello e, tra gli altri, le carni del Consorzio Macellerie Verde e Sole.

“Siamo orgogliosi di poter dare anche quest’anno un aiuto all’Istituto Oncologico Romagnolo – ha detto il presidente del Consorzio Cristian Brandi – del quale ci sentiamo particolarmente vicini. La rete di ricerca, sostegno e assistenza dello Ior è importante e vitale per tantissime persone malate. Il nostro gruppo di macellerie si fonda su una filosofia alimentare basata sulla sicurezza di filiera e sull’offerta di carni rigorosamente nostrane. Un’ alimentazione sana che si innesta sulla stessa lunghezza d’onda del concetto di prevenzione dello Ior. Ringrazio inoltre per la proficua collaborazione Cna Rimini, l’Amministrazione comunale e la Pro loco”.

“A nome di tutto l’Istituto Oncologico Romagnolo vorrei ringraziare – ha affermato la consigliera Ior di Riccione, Rita Leardini – il Consorzio Macellerie Verde e Sole per il sostegno e la sensibilità dimostrata anche quest’anno. Ogni contributo è prezioso, in particolare questo contributo verrà destinato al servizio di accompagnamento per pazienti oncologici presso i luoghi di cura”.

“Il comune di Coriano è sempre al fianco di ogni iniziativa che possa dare sollievo ai malati, in particolare se affetti da malattie neoplastiche - ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sanitarie, dott. Paolo Ottogalli -. Ben vengano quindi contributi di carattere economico come questa assieme a incontri divulgativi e di sensibilizzazione per i quali ci adoperiamo periodicamente da proporre alla popolazione”.