Conti in rosso per i Campionati Italiani di Danza, Federazione e Fiera cercano insieme una soluzione

Si è svolta una riunione presso la sede di Ieg Italian Exibition Group a Rimini, tra la delegazione Fids composta dalla presidente federale Laura Lunetta, il vice presidente vicario Gianni Balistreri, il responsabile per i rapporti con il territorio di Rimini e dell'Emilia Romagna Maurizio Melucci e, per la Fiera l'amministratore delegato Corrado Paraboni, l'event & Conference director Fabio De Santis ed il business development & sales coordinator event &conference division Gaetano Iaccarino, invitato in qualità di responsabile dell'evento nelle edizioni passate Marco Borroni. Oggetto della riunione la creazione del tavolo delle trattative avente per oggetto la costituzione dell'equilibrio gestionale dell'evento Campionati Italiani presso il quartiere fieristico di Rimini.

Fids è partita mettendo sul tavolo della trattativa i 2.000.000 di euro di sbilancio nei conti subito nelle ultime quattro edizioni spiegando l'impossibilità, attesa la difficoltà di ripartenza post pandemica che ha afflitto tutto le federazioni del Coni, di potere sostenere il contratto strutturato come è stato nel passato. L'amministratore delegato Ieg Paraboni ha spiegato in maniera esauriente l'interesse della Fiera ad ospitare l'evento dei campionati italiani e dichiarando la disponibilità propria e del suo team nel collaborare con Fids per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa.

La riunione si è conclusa con la definizione degli ambiti in cui Fids e Ieg dovranno lavorare per trovare il punto di equilibrio gestionale indispensabile a sottoscrivere un contratto quadriennale tra la fiera di Rimini e la Fids. "Grande apertura registrata nel supporto da parte del territorio, ad iniziare dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - ha commentato Maurizio Melucci - nel volere con forza affermare il connubio Fids-Rimini".