Lotta al Covid, continuano le tappe nel Riminese per il camper vaccinale dell'Ausl

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino

La campagna di vaccinazione anticovid attraverso le unità mobili vaccinali di Ausl Romagna prosegue il suo viaggio tra mercati, sagre e manifestazioni approdando nelle piazze e nelle strade della provincia di Rimini. Ecco i prossimi appuntamenti vaccinali a bordo del mezzo mobile.

Si parte venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 al mercato settimanale di Santarcangelo. A seguire, sabato e domenica in occasione dell’Italian Bike Festival l’unità mobile vaccinale si sposterà in Piazzale Fellini a Rimini dalle ore 13 alle ore 19.

Lunedì 13 settembre sosterà dalle ore 8 alle ore 13 al mercato settimanale di Novafeltria, mentre martedì 14 settembre dalle ore 8 alle 13 sarà al mercato settimanale di Misano. Il giorno successivo, mercoledì 15 settembre tornerà a Rimini, dalle ore 8 alle ore 13, in occasione mercato settimanale. Venerdì 17 settembre, dalle ore 8 alle ore 13 il camper sarà al mercato settimanale di Torriana, in piazza Santo Marino, mentre domenica 19 settembre farà tappa a Misano in occasione del Moto GP.

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.