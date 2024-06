Conto alla rovescia alla maturità, impegno in provincia per 2866 studenti

Conto alla rovescia per l'esame di stato, che prenderà il via mercoledì con la prova d'italiano come da tradizione. In provincia di Rimini saranno 2866 gli studenti che si cimenteranno con la 'maturità; di questi 1397 sono liceali, 821 iscritti agli istituti tecnici e 648 agli istituti professionali. A questi si aggiungono candidati iscritti a percorsi di istruzione degli adulti: 82 hanno frequentato un istituto professionale, 42 un tecnico, mentre 22 sono i liceali. Sono previste due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.

La prima prova si svolgerà mercoledì ed è finalizzata ad accertare sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Si terrà con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. La seconda prova riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare durante il quale la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Saranno 83 le commissioni esaminatrici, composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno.

"Cercate di prepararvi, ben prima della celebre “notte prima degli esami”, canzone ormai colonna sonora di ogni studente che ha raggiunto questo traguardo e di cui proprio quest’anno ricorre il quarantesimo anno dall’uscita - è il consiglio del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna, Bruno Di Palma, rivolgendosi agli studenti -. Altrettanto con sicurezza, ricordate che questo è un attimo di vita, della vostra vita, che avrà tante altre occasioni e momenti importanti, quindi non fatevi sopraffare dall’ansia o dalla tensione. Come ha detto qualcuno molti anni fa, “Gli esami non finiscono mai”".