Conto alla rovescia per la Notte Rosa, tutti gli eventi della provincia di Rimini

L’ora è arrivata. Comincia il lungo weekend della 18esima edizione della Notte Rosa – Pink Fluid. A partire da domani, venerdì 7 luglio, e fino a domenica 9 luglio, la Romagna e il Ferrarese diventeranno il più grande palcoscenico d’Italia con concerti gratuiti con i nomi più celebri della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, che tingeranno di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti, da Comacchio a Cattolica, attraverso le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Un evento corale, un vero e proprio Capodanno estivo.

Quasi 100 eventi in programma, 110 chilometri di costa, 26 Comuni coinvolti, tra città, castelli e paesi dell’entroterra e località della Riviera pronte ad illuminarsi con lo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio. La grande musica - con i concerti nelle piazze e nelle arene - sarà la protagonista assoluta della serata inaugurale della Notte Rosa. Ma non mancheranno nemmeno gli appuntamenti con sport, benessere, wellness, arte, cultura. Nei borghi e nelle rocche dell’entroterra o in spiaggia, ci si tufferà nell’atmosfera unica e inimitabile della Notte Rosa, tra luci e installazioni che renderanno indimenticabile l’esperienza di centinaia di migliaia di persone. E a mezzanotte tutti con il naso all’insù per il grande show pirotecnico che infiammerà il cielo sopra la Riviera a Comacchio, Cesenatico, San Mauro, Savignano sul Rubicone, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Piazze, strade, monumenti, arene, lungomari, spiagge, parchi di divertimento prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. Un'edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l'occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini fondazione Verdeblu propone a Bellaria “Bellezza e Benessere in Rosa” che porterà al porto canale, dalle ore 19.00, momenti di slow wellness, tra bagno di Gong, sessione di suoni con gong, arpe Angeliche e campane tibetane e la rilassante danza nia. Nelle strade di Igea Marina, va in scena il "Carnevale in Rosa": in via Pinzon dalle 21.00 grande sfilata di carri allegorici, cortei mascherati, musica e una pioggia di coriandoli e caramelle. Prosegue sempre a Bellaria Energy Boat, l’aperitivo più cool dell’estate

Rimini si prepara a festeggiare la Notte Rosa cantando a squarciagola i grandi successi dell’estate. Dopo l’apertura del 6 luglio, dalle 20.30 andrà in scena il secondo appuntamento con Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. Il più grande evento musicale televisivo dell'estate, condotto da Andrea Delogu e Nek, farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle tre serate che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2. Saranno 70 gli artisti in arrivo al TIM Summer Hits a Rimini per uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche. Sul palco nelle tre serate si alterneranno Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse,Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto. A Rimini spazio anche al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di Rds 100% Grandi Successi.

A Torre Pedrera prosegue "La Notte Rosa baby": sul Lungomare, dalle 21.00, con il concerto della Gioel’s Band. Un programma ricco di sorprese, che proseguirà fino al 9 luglio.

Sulla spiaggia di Rimini è il momento del maxi evento Un Mare di Rosa in Riva, a cura di Piacere Spiaggia Rimini. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, saranno illuminati da un filo unico di luci, per segnare il percorso che guida gli ospiti lungo una “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, a partire dalle 20.00. Spettacoli a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall’acqua, per le degustazioni degli ospiti. Musica dal vivo, fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte.?Quest’anno per la prima volta la montagna sbarca sulla spiaggia di Rimini, direttamente con i piedi nell’acqua. Da questa unione si realizza un grande inedito show con le moto d’acqua che accompagnano i volteggi con lo snowboard dei maestri di sci, spettacoli di flyboard, paracadutismo fino agli show cooking con i prodotti dell’entroterra che sposano i prodotti locali.?Proprio in questa occasione debutta Un Mare di Piadina, tutto rigorosamente in pink edition.

Let the music come in... Rivazzurra" è il titolo della rassegna che animerà i Giardini di viale Regina Margherita di Rivazzurra, a partire dalle 21.00: la prima delle tre serate sarà in compagnia della musica con “Marco e le Sirene”.

In piazza Pascoli a Viserba, dalle 21.00 sarà la volta del Costipanzo Show, divertente spettacolo di cabaret con Duilio Pizzocchi. A Viserbella, dalle 21.00, si accenderanno i riflettori sul Pink Party ai bagni 55 e 40.

Per gli amanti della cultura, è in programma “Nel cuore del Borgo”, visita guidata serale nel cuore di Borgo San Giuliano a Rimini (alle 21 con partenza dall’edicola vicino al parcheggio del Ponte di Tiberio).

La Notte Rosa contagerà anche Italia in Miniatura di Rimini: nel parco di miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia si tingerà di rosa (dalle 10.00 alle 18.30).

A Riccione, quella di venerdì 7 luglio sarà la giornata conclusiva di Cinè, l'appuntamento estivo che Riccione dedica al mondo del cinema e nel quale si presentano, in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia. Nella Perla Verde arriva la magia della “Sakura Pink Night”: una serata di arte ginnica, musica e danza dedicata al Sol levante. Danzatori, acrobati e musicisti si alterneranno sul palco di piazzale Roma dalle 22.00 regalando al pubblico una notte di grazia, bellezza e armonia.

Aquafan di Riccione celebra l’arte e la cultura con ‘Love is Love’, in collaborazione con Skills Comunicazione. I famosi street artist di fama internazionale di Technicalz Team, hanno creato una nuova opera d’arte a terra: 200 mq di superficie colorata negli spazi della mitica Walky Cup. La creazione è caratterizzata da colori vivaci e immagini potenti che rappresentano temi di libertà, inclusione, amore e sostenibilità. Aquafan Love is Love sarà una giornata di festa con show di hip-hop, numeri di break dance, esibizioni di parkour, balance board e tanta bella musica urban. Fulcro di tutta la giornata sarà la Walky Cup, che da quest’anno tornerà ad ospitare un fitto calendario di eventi. A Oltremare di Riccione sarà possibile incontrare Gessica Notaro: la showgirl sarà ospite del doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ (ore 11.40 e 16.45), insieme alla squadra addestratori. Iniziative speciali, in occasione della Notte Rosa, anche a Riccione Terme (viale Torino, dalle 8 alle 12.30).

Spazio anche alle mostre. A Riccione a Villa Mussolini, dal 22 giugno al 12 novembre, è visibile una mostra dei più amati fotografi del XX secolo: Robert Doisneau con Un certain Robert Doisneau. Prosegue sino al 24 settembre, Rimini Revisited. Oltre il mare. Marco Pesaresi, la mostra, con due sedi espositive, una a Rimini a Castel Sismondo nell’Ala Isotta e l’altra a Savignano sul Rubicone nella Sala Allende di Palazzo Martuzzi, inaugurata il 24 giugno scorso. A Rimini sulla spiaggia si potrà visitare “Tutti al mare”, la mostra fotografica diffusa che racconta 180 anni di vacanza a Rimini. Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo.

“IO in blues” è il titolo del concerto di Irene Grandi a Misano Adriatico: un viaggio fatto di brani che attraversano un arco temporale dagli anni ‘60 agli anni ‘90 con canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione (piazza della Repubblica, dalle 21.00).

A Cattolica, in piazza Primo Maggio dalle 21.00, saliranno sul palco Orietta Berti con il concerto "La mia vita, un film", accompagnata dalla San Marino Concert Band. L’Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. Per la Notte Rosa, gli occhi sono tutti puntati sulle ‘quote rosa’ presenti nella grande vasca degli squali toro, capitanate dalla femmina Brigitte di oltre 150 kg (dalle 10 alle 18.30).

A Ospedaletto di Coriano, in via Cerasolo dalle 21.00, spazio a "Casinò Royal: la Notte Rosa dei bambini e di tutta la famiglia". Uno spettacolo con due bizzarri e sfrontati personaggi che portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l'imprevisto diventa per intrattenere e stupire.

Enogastronomia e territorio saranno gli ingredienti di "GustaBorgo", nella cornice di Montefiore Conca: tre giorni imperdibili tra street food, mercatini, trekking, l'incontro motogastronomico e la degustazione sulla terrazza della Rocca Malatestiana (a partire dalle 18.45).

Venerdì 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, si alza il sipario su "Santarcangelo Festival - Enough not enough", la rassegna multidisciplinare diffusa che intende trasformare per dieci giorni il borgo medievale in una “città-festival”: oltre 100 proposte e 40 tra performer, gruppi e compagnie per una programmazione di teatro, performance, danza e musica.

Un'occasione unica per ammirare un panorama mozzafiato e visitare uno dei borghi più belli d'Italia: questo il programma del picnic alla Rocca del Sasso, in programma dalle 19 in via Rocca a Verucchio. Si potrà scegliere tra quattro diversi cestini, da gustare in un’atmosfera unica.