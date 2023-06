Conto alla rovescia per lo show delle Frecce Tricolori, una mostra in onore del 100° dell'Aeronautica

In attesa del ritorno dello show delle Frecce Tricolori, in programma venerdì 9 giugno con le prove e sabato 10 con l'esibizione, martedì 6 giugno, alle ore 10, ci sarà il taglio del nastro della mostra organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica di Rimini per celebrare il Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Nella sala Roma del Palazzo del Turismo nei pressi della fontana dei Quattro cavalli, le giornate dal 6 al 10 saranno un susseguirsi di eventi dedicati all’Arma Azzurra. Si potrà visitare la mostra tematica che - attraverso quattordici pannelli illustrativi e svariati cimeli in esposizione – ripercorre la storia del volo dai primordi sino ai giorni nostri, incentrando il percorso su Rimini e i suoi legami con il volo e l’Aeronautica Militare.

I visitatori riceveranno informazioni lungo tutto il percorso e potranno visitare i corner dei gruppi di volo A.M. – 23°, 102°, 83° - che negli anni hanno operato sulla base di Miramare. Saranno messi in mostra cimeli, immagini e materiali legati alla vita aeronautica. Ci sarà uno spazio del 130° Pony Club – Frecce Tricolori, club gemellato con l’A.A.A. riminese, che riunisce i fans riminesi della Pattuglia Acrobatica. Infine sarà possibile provare il simulatore ludico allestito al termine del percorso di visita, dove i visitatori avranno modo di cimentarsi in esercizi di volo effettuati in assoluta sicurezza.

All’interno dei locali della mostra nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 18, si terranno tre conferenze incentrate sui temi della Sicurezza del Volo, dei droni e sui velivoli senza pilota, del Soccorso Aereo, tenute da ufficiali che vestono o hanno vestito, l’uniforme azzurra e che parleranno delle originali e autentiche esperienze vissute in prima persona.

L’ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal mattino di martedì fino a sabato pomeriggio quando chiuderà in concomitanza dell’inizio della manifestazione aerea organizzata dall’ aereo club di Ancona con la partecipazione delle Frecce tricolori.

