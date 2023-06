Contrasto all’abuso di alcol, 16 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 11 patenti sospese in una notte

Continua l’importante attività della Polizia locale di Rimini sul fronte del contrasto all’abuso di alcol per chi si mette al volante. Un impegno esteso su tutto il territorio comunale, che si concentra soprattutto nei luoghi della movida per garantire la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali causati da chi guida dopo aver alzato un po troppo il gomito.

Sono state 16 le sanzioni per guida in stato d’ebbrezza, accertate dagli agenti della squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini, nel turno terminato alle ore 7 di sabato (24 giugno), con un posto di controllo nella zona del porto, tra piazzale Boscovich e via Colombo.

Sanzioni che hanno comportato 11 ritiri di patente di guida per aver superato i limiti consentiti, testati dall’etilometro e previsti dal Codice della Strada. Tra queste 7 patenti sono state sospese da 3 a 6 mesi, perché i rispettivi conducenti hanno fatto registrare un valore tra 0,50 e 0,80 g/l. Mentre altri 4 si sono visti notificare la sanzione più grave, che prevede la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sospensione fino ad 1 anno.

Tra i 16 sanzionati poi ci sono anche 4 neopatentati che, non avendo fatto registrare un tasso alcolemico pari allo zero - come previsto dalla norma per chi ha la patente da meno di tre anni o meno di 21 anni - si sono visti comminare la sanzione di euro 169 e la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Tra le persone controllate da segnalare anche il comportamento di un conducente di un monopattino a noleggio, sorpreso con un tasso alcolemico pari a 0,63 g/l, che ha nascosto le proprie generalità agli agenti, dichiarando il falso. Condotto in comando per i prescritti rilievi dattiloscopici, l’uomo è stato denunciato per “false generalità rese a pubblico ufficiale”. Comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il procedimento con giudizio direttissimo.