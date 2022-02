Contrasto al fenomeno delle baby gang. Raffaelli: "Urgono uomini e rinforzi in vista dell'estate"

Rapine, furti, disordini in città. Dopo il problema baby gang, con un'escalation di episodi durante la scorsa stagione estiva, ora Riccione si aziona e chiede immediati rinforzi in vista della prossima estate. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Riccione, onorevole Elena Raffaelli, insieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi e i rappresentati di tutte le categorie economiche del territorio comunale, hanno tenuto lunedì (7 febbraio) un incontro mirato sul tema sicurezza. "Un incontro molto costruttivo - dice l'assessore Elena Raffaelli - che apre un lavoro importante. Andiamo avanti con l'attuazione dell'ordine del giorno a partire dalla richiesta che presenteremo in Prefettura per l'ottenimento dei rinforzi estivi, già a partire dai primi weekend primaverili e di grande afflusso turistico".

Secondo l'onorevole Raffaelli occorre una visione differente nella gestione del personale, specialmente nel periodo estivo: "Occorre una visione di insieme, a Riccione stiamo facendo squadra amministrazione e categorie, ma serve l'intervento della Regione, come già chiesto dal sindaco Tosi, e dello Stato come chiesto da tutti i Comuni balneari del G20 spiagge. I rinforzi devono essere automatici all'inizio di ogni stagione estiva. Infine credo che i nostro operatori abbiano ragione quando dicono che la nostra utenza, i nostri turisti, i fruitori giovani devono essere coinvolti. Riccione deve dare ai ragazzi un'alternativa positiva al solo bighellonare in strada in gruppo. Ecco perché stiamo studiano un piano di azione che metta insieme la possibilità di creare questa alternativa".

In accordo con gli operatori verrà reso sempre operativo un tavolo di confronto e si sta ipotizzando il prossimo incontro tra due settimane. "Ho trovato estremamente pertinenti le osservazioni che sono arrivate da molti operatori economici di Riccione perché credo che si sia compreso fino in fondo che il problema sicurezza, soprattutto legato ai gruppi di minorenni, è un problema nazionale - prosegue l'assessore -. E' per questo motivo che abbiamo voluto convocare le categorie proprio nel giorno in cui a Milano il ministro degli Interni Lamorgese sta affrontando lo stesso tema che preoccupa noi. Finalmente per Milano dopo le aggressioni da parte di ragazzini a Capodanno, il ministro ha annunciato che le Forze dell'Ordine aumenteranno fino a 255 uomini. Personalmente credo che nei periodi in cui le città si svuotano e le mete balneari invece si affollano bisogna avere l'elasticità mentale di spostare dove servono anche le misure di sicurezza".