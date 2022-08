Contrasto vendita di alcol: doppia sanzione, dopo la diffida, per due minimarket. Rischiano la chiusura

Erano stati già sanzionati negli ultimi 10 giorni con tanto di diffida i 2 minimarket di Marina centro e Miramare che nelle serate di sabato e domenica scorsa sono stati sorpresi di nuovo per la vendita di alcol oltre l’orario consentito. Le violazioni sono state riscontrate a seguito dei numerosi controlli messi in campo dagli agenti in borghese della Squadra Amministrativa della Polizia locale di Rimini che nei due servizi serali, di sabato e domenica scorsi, con un monitoraggio capillare a Marina Centro e lungo i viali delle regine, hanno controllato oltre 20 attività di vendita al dettaglio per il contrasto alla vendita irregolare di alcol.

Le sanzioni contestate ad entrambi i minimarket si riferiscono alla vendita di bevande alcoliche dopo le ore 24 e prevedono una multa di oltre 6600 euro per ciascuno. Sanzione che i due titolari delle attività avevano già avuto meno di 10 giorni fa con la diffida. Avvertimento disatteso che adesso farà scattare, considerata la seconda sanzione entro i 2 anni dalla prima, un periodo di chiusura del locale definito dalla Prefettura che può arrivare anche a 3 mesi.