Contributi comunali al terzo settore, c'è tempo fino a fine mese per fare domanda

C’è tempo sino a mercoledì 31 gennaio, per partecipare al bando pubblico esplorativo che disciplinerà la concessione di sovvenzioni, contributi, compartecipazioni e interventi finanziari comunali di varia natura per l'anno 2024. L’ormai tradizionale bando “onnicomprensivo” pubblicato dal Comune di Bellaria Igea Marina a inizio anno copre diversi àmbiti di contribuzione, dalla cultura allo sport, dal tempo libero all’educazione, dal campo socioassistenziale al turismo, dall’ambiente alla cura del territorio. Sottesa al bando, la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di sostenere concretamente il mondo del terzo settore, a partire da quello a carattere associativo, che promuove la crescita della comunità in campo sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ricreativo, turistico, dello spettacolo, della protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, nonché nel campo della difesa dei diritti dei cittadini, dell’integrazione civile e sociale dei soggetti deboli ed emarginati.



Anche per quest’anno, i destinatari dei contributi saranno pertanto i soggetti del terzo settore espressamente impegnati in progetti di interesse pubblico: persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, gruppi e comitati, con priorità per quelli che svolgono la rispettiva prevalente attività nel Comune di Bellaria Igea Marina e che presentano progetti o iniziative da realizzare a favore della popolazione residente. Il bando integrale, che contiene tutte le informazioni utili, comprese le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è consultabile sul sito istituzionale.