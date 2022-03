Contributi per 100mila euro alle realtà di Coriano, il sindaco: "Non ci fermeremo qui"

Una risposta eccezionale da parte della cittadinanza e la conferma che lo stanziamento di contributi per famiglie in difficoltà, associazioni e parrocchie del territorio anche questa volta è stata una scelta dell’amministrazione comunale indovinata ed importante. Ammonta in totale a circa 100.000,00 euro l’erogazione da parte dello stesso Comune, somma interamente destinata ai contributi e ai buoni spesa per le famiglie, mentre tutto il resto arriva dal Governo centrale. Ma più delle parole contano i numeri che dettagliamo.

Bando Buoni Spesa Le domande pervenute sono state 98 e i beneficiari 91 per un importo complessivo erogato pari a 59.370 ,00 euro. Complessivamente, nell’intero anno 2021, sono stati erogati 93.370,00 euro. Bando Famiglie Con Figli Di Eta’ Compresa Tra 0 E 21 Anni. In totale 72 le richieste arrivate in Comune e di queste 63 sono state accolte per un totale di 55.022,75 euro. Contributi Sostegno Economico E Sociale Centri Anziani Due le domande entrambe soddisfatte per una somma totale di 3.892,00 euro Contributo Famiglie Con Figli Iscritti Al Servizio Di Refezione Scolastica Anche in questo caso tutte esaudite le richieste pervenute in Comune (71) per complessivi 11.100,00 euro Contributo Per La Promozione Sportiva Del Territorio I 30.000,00 euro erogati hanno accontentato i 6 richiedenti che avevano chiesto il sostegno economico del bando Contributo Centro Giovani Una sola domanda, un’assegnazione scontata per un importo complessivo di 2.500.00 euro Contributo Per I Circoli Ricreativi Quattro le domande tutte accolte. In questo caso la somma erogata ammonta a 7.500,00 euro Contributi A Favore Delle Parrocchie I 10.000,00 euro erogati sono andati alla 5 parrocchie del territorio che avevano presentato domanda

“Siamo estremamente soddisfatti per come la cittadinanza abbia risposto alla mano tesa che l’Amministrazione comunale ha rivolto – commenta il sindaco Domenica Spinelli – in un momento di difficoltà economiche con l’aumento vertiginoso dei beni di prima necessità abbiamo deciso di sostenere le famiglie meno abbienti e le associazioni del territorio. Non ci fermeremo qui perché, purtroppo, le emergenze aumentano, una dietro l’altra. Ma la gente deve sapere che noi ci siamo, sempre”.