Contro la violenza sulle donne: una nuova panchina rossa per la città

Si è conclusa il 16 febbraio al Palacongressi di Rimini, con l’elezione a Segretario Generale nazionale di Fabrizio Russo, la tre giorni del XVI Congresso nazionale Filcams CGIL. L'Assemblea generale si è espressa col 96,5% dei voti favorevoli. Russo succede a Maria Grazia Gabrielli. Alla presenza di Maurizio Landini segretario generale della Cgil, il neo eletto ha salutato la platea ringraziando per la fiducia. "Abbiamo davanti una grande sfida che ci attende, ed è quella di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone, impostare un programma di lavoro integrato e sinergico che combini comunicazione, formazione, contrattazione e bilateralità", ha detto Fabrizio Russo nella sua relazione programmatica.

Il contrasto al femminicidio ed alla violenza contro le donne

Durante i tre giorni di Congresso Filcams il tema del contrasto al femminicidio ed alla violenza contro le donne è stato più volte al centro della discussione. Simbolicamente, ai piedi del palco, era stata posta una Panchina Rossa a testimoniare il posto di una donna che non c’è più, portata via dalla violenza.

Il ricordo delle donne vittime di femminicidio e la diffusione della consapevolezza rispetto alla tragicità di questo dilagante fenomeno criminoso e a favore della cultura di parità non deve esaurirsi in una giornata.

Per queste ragioni la Panchina Rossa del XVI Congresso Filcams, recante una targa con il messaggio “SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522” ed i loghi del Comune di Rimini e della Filcams CGIL, è stata donata alla Città ed installata questa mattina al “Parco Briolini” di Rimini. Alla consegna della Panchina Rossa erano presenti la Segretaria generale CGIL Rimini Isabella Pavolucci, il Segretario generale Filcams CGIL Rimini Francesco Guitto e la Direttrice del Patronato INCA CGIL Rimini Claudia Cicchetti.