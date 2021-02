Contro le chiusure a Santarcangelo bar e ristoranti creano il 'Sorriso d'asporto'

Tornati in zona arancione sono arrivate le limitazioni per bar, ristoranti, gelaterie, ecc. Restrizioni che sicuramente non aiutano le attività locali, già colpite nei mesi precedenti. Ma proprio in questo momento, non propriamente felice, da Santarcangelo arriva un gesto semplice quanto rivoluzionario: il "Sorriso d'Asporto".

Marco Adelfio, proprietario di una gelateria in centro e membro del direttivo di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo), spiega il progetto: "Il momento che stiamo attraversando non è sicuramente dei più felici ma, a noi romagnoli, non manca mai la voglia e l'occasione di stare di buon umore e, anche se le nostre attività sono fra le più colpite dalle restrizioni, abbiamo deciso di donare un "sorriso" a tutti quelli che, attraverso l'asporto, decidono di scegliere le nostre attività. Frasi simpatiche, aforismi divertenti, scritte su un foglietto che accompagneranno gli ordini d'asporto... una sorta di 'scontrino del buon umore' che testimonia con allegria la tua scelta d'asporto. In questo periodo così delicato sembra strano che proprio noi commercianti vogliamo regalare un sorriso. Ma, per assurdo, è questo il momento migliore per non abbattersi e guardare al futuro con ottimismo e sorridere con i nostri clienti."

Il "Sorriso d'Asporto" è presente in quasi una ventina di attività d'asporto di Santarcangelo:

Altamarea Cafè

Bottega 50 Piadineria Hamburgeria

Caffè Centrale

Caffè Clementino

Caffè Commercio

Caffè del portico

Dalla Quinta Piadineria

Dolcemente Gelateria

Fresh Mavi Gelateria

Graziella Rosticceria

La Rustica Pizzeria

Latte più Gelateria

Le Delizie Gelateria

Pasticceria Succi

Piadineria alla scalinata

Pizzeria dei Portici

Ristorante La Bosca

Trattoria del Passatore