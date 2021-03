Controlli a tappeto dei carabinieri, nel fine settimana denunciate 6 persone

Controlli a tappeto del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Rimini che, nel corso del fine settimana, hanno denunciato a piede libero 6 persone. In particolare a finire nei guai è stata una riminese 28enne sorpresa a rubare in un negozio del centro commerciale "Le Befane". La ragazza è stata notata dal personale della sicurezza dopo aver asportato due tute per un valore di 230 euro. Bloccata, è stata chiesto l'intervento dei militari dell'Arma che hanno provveduto a deferirla alla magistratura. Dovranno invece rispondere di ricettazione un sammarinese 27enne e un riminese 31enne trovati a bordo di una vettura risultata rubata a Pesaro lo scorso 19 febbraio. A seguito di numerosi furti avvenuti nella zona delle Celle, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un tunisino 23enne nelle cui tasche è stata trovata una valvola per la ricarica del metano asportata precedentemente da un garage nelle vicinanze nonché di un apribottiglie con lama. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre il nordafricano è stato denunciato per ricettazione e per possesso di oggetti atti ad offendere. I carabinieri della Stazione di Viserba, in seguito a un controllo nel campo nomadi di via Islanda, hanno rintracciato due cittadini marocchini di 40 e 38 anni entrambi inottemperanti all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Rimini nelle date del 23 ottobre e 13 maggio 2020. E' stato infine segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti un riminese 20enne trovato in possesso di modica quantità di marijuana.