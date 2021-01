Controlli anti-covid dei carabinieri, tre 15enni pizzicati a zonzo fuori dal loro comune

Fine settimana di controlli serrati del territorio per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, sia nella Perla Verde che a Cattolica, hanno messo in campo diverse pattuglie per evitare gli assembramenti e far rispettare le normative anti-covid. Tra venerdì e domenica sono stati 70 i giovani identificati dai militari dell'Arma e solo 4 sono stati multati per l'inosservanza delle prescrizioni per combattere l'epidemia. In particolare a finire nei guai sono stati tre 15enni di Gabicce e Morciano di Romagna che, senza un particolare motivo, sono stati pizzicati a zonzo per Cattolica nonostante i divieti imposti dalla zona arancione. A Riccione, invece, i militari hanno sanzionato un morcianese trovato in giro oltre le ore 22 violando il coprifuoco.

I carabinieri della Stazione di Montescudo - Monte Colombo, invece, hanno sorpreso in giro per le strade un 26enne già noto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità. Il giovane, secondo quanto emerso, era evaso per sfuggire alle rigide regole del centro di accoglienza. Arrestato e portato in caserma, il 26enne è stato riportato poi nella comunità in attesa della convalida del fermo da parte del giudice. Sempre i carabinieri di Montescudo - Monte Colombo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 30enne, anche lui ospite di un centro di recupero, colpevole di non aver più volte rispettato il regolamento interno alla struttura facendo scattare l'aggravamento della sua posizione. Si sono aperte le porte del carcere anche nei confronti di un 28enne, come gli altri ospite di una comunità di Saludecio, il quale deve scontare una condanna definitiva di 1 anno e 5 mesi per violenza sessuale.