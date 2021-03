Controlli anti-covid della polizia: sanzionato un barista che serviva un aperitivo nel locale nonostante il divieto

Continuano serrati i controlli attuati dalla Polizia di Stato di Rimini per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19

Durante detta attività di controllo, nel corso della settimana appena conclusa, sono state identificate oltre 1000 persone, ritirate più di 100 autocertificazioni, controllati più di 10 esercizi pubblici e sanzionate 17 persone.

In particolare, nel pomeriggio di sabato, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è intervenuta in un bar di via Flaminia, perché il barista serviva ad alcuni ragazzi presenti nel locale un aperitivo, compreso di vassoio con pizzette e panini, che veniva consumato sui tavolini esterni del locale. I poliziotti hanno proceduto così a sanzionare il proprietario del locale perché, incurante delle disposizioni contenute nei DPCM attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, dopo aver somministrato al banco, bevande e cibo, ne permetteva la consumazione sugli arredi esterni - sedie e tavoli. Inoltre, in tarda serata la volante ha controllato in centro storico quattro giovani che stavano rientrando dopo aver cenato a casa di amici, incuranti di aver oltrepassato l’orario consentito per spostarsi. Pertanto, non riuscendo a dare una comprovata motivazione che consente lo spostamento dopo le ore 22, i quattro sono stati sanzionati.