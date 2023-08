Controlli anti-degrado, passati al setaccio gli immobili abbandonati: in 10 accampati tra la sporcizia

E' scattato all'alba di giovedì il controllo anti-degrado messo in campo dalla Questura di Rimini che, con il supporto dei carabinieri e della Municipale, ha passato al setaccio le strutture abbandonate nella zona sud del comune. Le divise, in particolare, hanno operato all'interno di due hotel abbandonati, nell'ex colonia Enel e nell'ex campeggio di Miramare. Il bilancio ha visto venire identificate 10 persone, 9 delle quali straniere, che avevano allestito dei bivacchi di fortuna in mezzo alla sporcizia. Nel dettaglio, negli alberghi in disuso sono stati trovati 3 stranieri e una donna italiana, nel camping un cittadino romeno, e nella colonia altri 5 stranieri. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni e, per 5 extracomunitari, sono state avviate le pratiche di espulsione. Per gli altri stranieri, invece, la loro posizione è al vaglio degli uffici della Questura in quanto richiedenti la protezione internazionale.