Si ruba ogni cosa, dai soldi ai monopattini, dagli alimenti alle bici, alle carte da gioco: raffica di denunce

Notte Rosa in sicurezza, a Riccione, per i controlli dei carabinieri sulle strade. In totale si contano 17 denunciati, di cui 3 per guida sotto l'effetto di alcolici. In occasione del notevole afflusso di persone, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intensificato i controlli, in particolare per per prevenire e contrastare i reati connessi alle cosiddette “baby gang”.

I servizi hanno consentito di identificare circa un migliaio di soggetti, tra i quali numerosissimi minorenni, accorsi in città con mezzi di trasporto pubblico per partecipare ai festeggiamenti e trascorrere la notte nella Perla Verde. Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini complessivamente 10 soggetti in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, sono state elevate 15 sanzioni al codice della strada e sono state controllati oltre 230 mezzi.

I controlli dei Carabinieri, realizzati con intensificate pattuglie a piedi a ridosso delle uscite della Stazione Ferroviaria di Riccione, nonché con l’esecuzione di pattuglie automontate e a piedi, di numerosi posti di controllo nonché l’apertura del “Front Office” di Piazzale Ceccarini

Finiti denunciati sono un minore per aver tentato di sottrarre dei prodotti alimentari presso un supermercato di viale Ceccarini di Riccione, venendo però segnalato ed immediatamente bloccato dai militari. Lo stesso, alla vista dei militari, si è disfatto degli alimenti, oltreché di un modico quantitativo di hashish, opponendo resistenza alle operazioni di identificazione condotte dagli operanti.

Sempre per furto finiti nei guai due minori di origine nordafricana, indiziati di aver sottratto uno smartphone ed un monopattino elettrico ai viaggiatori all’interno della stazione ferroviaria di Riccione. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di individuare i due soggetti, riconosciuti dalle vittime, e di fermarli mentre cercavano di abbandonare la refurtiva.

Accusati di furto anche un venticinquenne ed un ventisettenne, indiziati di aver sottratto una somma contante di 500 euro presso la cassa di un autolavaggio di un benzinaio. Un trentaduenne senza fissa dimora, indagato di aver sottratto buste di carte da gioco, per il valore commerciale di quasi 200 euro, da un negozio di tabacchi del centro di Riccione.

Denuncia poi per una minore di nazionalità straniera che, nel corso di un controllo eseguito lungo il lungomare, è stata trovata in possesso di due coltelli. Hanno dato false generalità, invece, un diciottenne ed un ventenne di origini nordafricane che, fermati dai militari mentre tentavano di danneggiare la catena di una bicicletta legata ad una rastrelliera sulla pubblica via, all’atto del controllo conseguente, hanno dato nomi falsi.

Un quarantaduenne di nazionalità straniera ed un quarantaquattrenne sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso, poiché fermati a bordo di un furgone oggetto di furto, denunciato nei giorni precedenti da un corriere per azienda e-commerce, che ne aveva subito la sottrazione mentre si trovava in servizio.