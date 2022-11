I quartieri passati al setaccio dai carabinieri, individuati dei giovanissimi con la droga

Blitz dei carabinieri di Riccione nei quartieri di San Lorenzo e delle Fontanelle nella giornata di mercoledìì dopo che, in passato, erano arrivate diverse segnalazioni per la presenza di numerose comitive di giovanissimi. I militari dell'Arma della Perla Verde hanno potuto contare sull'aiuto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Pesaro e, grazie al fiuto dei cani anti droga, è stato possibile pizzicare 5 ragazzini che sono stati segnalati al Prefetto come assuntori e sequestrare alcuni grammi di stupefacente per uso personale. I controlli a tappeto sono arrivati dopo che, negli ultimi mesi, le aree interessate sono state monitorate dai carabinieri in borghese su segnalazione proprio dei residenti.