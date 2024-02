Carabinieri, controllate 150 persone: tre erano ubriache alla guida. Denunciati due taccheggiatori

Serie di controlli dei carabinieri di Riccione nel pomeriggio di giovedì, al fine di prevenire e reprimere gli episodi di criminalità, con particolare riguardo ai furti in abitazione. I servizi, sviluppati tra Riccione, Misano Adriatico e Cattolica hanno permesso l’identificazione di oltre 150 persone ed il controllo di circa 70 autovetture. Nel corso dei controlli sono state ritirate le patenti a

tre utenti della strada, risultati positivi alla prova etilometrica, per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Arrestato anche un 30enne nordafricano che, controllato a Riccione mentre si aggirava a piedi con fare circospetto, è risultato destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria riminese, in relazione ai reati di furto aggravato, resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni. Veniva pertanto accompagnato in caserma per le operazioni di rito e poi portato presso il carcere di Rimini.

Infine i militari dell’Arma hanno anche potuto denunciare in stato di libertà un 39enne est-europeo ed una donna di 58 anni che, in due distinte occasioni ed in due differenti supermercati, avrebbero tentato di sottrarre l’uno prodotti alimentari, occultandoli nel proprio zaino, l’altra dei cosmetici, venendo però, in entrambi i casi, colti in flagranza ed immediatamente controllati dai militari e pertanto denunciati per l’ipotesi di reato di furto aggravato.