Controlli dei Carabinieri, scoperti tre spacciatori e due uomini che avevano rubato al supermarket

Nella notte di giovedì (10 agosto), i militari della Stazione Carabinieri di Santarcangelo di Romagna, col supporto operativo di altri equipaggi della Compagnia Carabinieri di Rimini, anche coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia” di Milano, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio concentrato sul Comune di Santarcangelo di Romagna e le sue frazioni.

L’attività di presidio e controllo, iniziata in tarda serata e protratta durante l’arco notturno, ha permesso ai militari non solo di esprimere una fattiva e importante presenza ma anche di svolgere controlli, soprattutto nei punti nevralgici del contesto cittadino.

Sono stati sottoposti ad accertamenti circa un centinaio di persone e circa 50 veicoli di vario genere ed, inoltre, sono stati deferiti per i reati di: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 3 persone, in 3 contesti diversi, per possesso e cessione di varie tipologie di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana); inoltre in un caso è stato anche identificato un acquirente che, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura di Rimini per gli adempimenti amministrativi.

Ricettazione: un 18enne straniero che, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di documenti intestati ad altra persona italiana e denunciati come oggetto di furto. Furto: due uomini extracomunitari, regolari sul territorio nazionale, che sono stati individuati dopo aver sottratto dei generi alimentari da un supermercato.

Violazione al foglio di via obbligatorio: un uomo nordafricano, senza fissa dimora, che è stato controllato e sorpreso inottemperante ad un foglio di via obbligatorio.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti 5 persone, controllati in momenti diversi, poiché trovati in possesso di varie tipologie di droghe (cocaina, hashish e marijuana) detenute per uso personale.