Controlli Covid, 5 multe per mascherine e coprifuoco. Ubriaco si scaglia contro la polizia e viene arrestato

Continuano i controlli attuati dalla Polizia di Stato di Rimini per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, soprattutto nei confronti degli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili in quanto interessati da un notevole afflusso di persone, tale da non facilitare il rispetto del divieto di assembramento e delle regole del “distanziamento sociale” dettate dalla normativa vigente. L’attività di controllo svolta nel corso di venerdì e sabato, ha consentito di identificare e controllare oltre 450 persone, 10 esercizi pubblici e sanzionate 5 persone, in quanto sprovviste di dispositivi di protezione individuali (mascherine) o poiché rintracciate ben oltre le ore 22.

Nella serata di sabato, durante i controlli presso un locale del centro storico è stato rilevato che il personale aveva servito alcool a due giovani minorenni e per tale motivo verrà sanzionato. I Poliziotti sono poi intervenuti presso un pub di Marina Centro, dove un giovane trentenne pugliese, in compagnia di altri due amici, non ha inteso pagare il dovuto, allontanandosi peraltro minacciando i camerieri. I tre giovani sono stati rintracciati poco distanti dal locale, in evidente stato di ebbrezza, molesti ed aggressivi. Durante le fasi del controllo il trentenne si è scagliato contro un agente ferendolo alle gambe. Accompagnato in Questura è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonchè denunciato per insolvenza fraudolenta.