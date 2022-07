Controlli dei carabinieri in Valmarecchia: nella rete finiscono un ubriaco e un automobilista senza patente

I militari dell'Arma della Compagnia di Novafeltria hanno battuto il territorio di competenza durante il fine settimana per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini I carabinieri sono stati impegnati nel controllo dei flussi del traffico lungo le principali arterie cittadine e su quelle d’accesso alla provincia, con la finalità di contrastare i reati contro il patrimonio e quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché l’abuso di sostanze alcoliche dei più giovani e il contenimento del fenomeno della cosiddetta “movida” che nelle ore notturne coinvolge quelle aree urbane, creando in alcune circostanze fastidio ai cittadini e sfociando in fenomeni di criminalità da strada. Complessivamente, sono stati attuati diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 107 persone, controllati 64 veicoli ed elevate 9 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 9 esercizi pubblici.

A finire nei guai è stato uno straniero che, controllato dai militari della Stazione di Pennabilli, oltre ad essere risultato senza fissa dimora era anche irregolare in Italia. Portato in caserma per le pratiche di rito, è stato invitato a presentarsi presso l’ufficio stranieri della Questura di Rimini per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e, nel frattempo, è stato denunciato per false dichiarazioni sulla identità personale. Un automobilista, invece, è stato pizzicato al volante dell'auto con un tasso alcolemico di 1,1 g/l che gli è valso il ritiro della patente e la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Dovrà invece rispondere di guida senza patente al volante di una vettura sprovvista di copertura assicurativa uno straniero fermato da una pattuglia del Radiomobile nel territorio di Poggio Torriana. A Novafeltria, infine, sono stati sanzionati due giovani per ubriachezza molesta.