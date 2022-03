Controlli del territorio, 5 persone denunciate dai carabinieri nel fine settimana

Nel corso del fine settimana, durante i controlli del territorio, i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno denunciato a piede libero 5 persone. Nello specifico, a finire nei guai è stato un 43enne che a Montescudo-Monte Colombo ha minacciato con un coltello da cucina un uomo per poi fuggire. Intercettato da una pattuglia dell'Arma, l'esagitato è stato trovato in possesso della lama e deferito all'autorità giudiziaria per minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sempre per porto abusivo di oggetti atti ad offendere è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minori un 17enne. Il giovane era stato notato in strada con la lama e la sua presenza segnalata ai carabinieri di Riccione. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che ha intercettato il ragazzino e sequestrato il coltello. Dovrà invece rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale un 38enne che, sempre a Riccione, era stato fermato per un normale controllo stradale. L'automobilista, non gradendo l'intromissione delle divise, ha iniziato a minacciare e insultare i militari dell'Arma. Guai anche per una 85enne ed una 60enne con la più giovane che, in un esercizio commerciale della Perla Verde, ha innescato una furiosa lite col fratello tanto da dover far intervenire una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno riportato la calma ma al momento di identificarle, le due donne si sono rifiutate di fornire le proprie generalità. Sul fronte dei controlli stradali, due automobilisti sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente. Altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e, in totale, sono stati sequestrati 0,9 grammi di cocaina e 3 di marijuana.