Controlli del territorio in Valmarecchia, eseguito un ordine di carcerazione

Fine settimana di controlli del territorio per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nell'ambito dei pattugliamenti, hanno rintracciato e arrestato un 57enne. L'uomo, originario del ferrarese e già noto alle forze dell'ordine, era ricercato per la notifica di un ordine di carcerazione in quanto doveva espiare una pena residua 7 mesi di reclusione. La condanna era scaturita da un cumulo di pene derivanti dalla commissione dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed atti persecutori, commessi dal 2011 al 2019 in Valmarecchia. Portato in caserma, al termine delle pratiche di rito è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".

Sempre nel corso del fine settimana i carabinieri hanno vigilato anche sul rispetto delle normative anti-covid con 3 persone che sono state sanzionate per la violazione del coprifuoco.