Controlli del territorio: nella rete della polizia di Stato un ricercato e un irregolare

Tre giorni di controlli serrati del territorio per il personale della Questura di Rimini che, oltre agli agenti delle Volanti, si è avvalso del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna per pattugliare la città. In particolare nella giornata di lunedì l’attività straordinaria di controllo si è concentrata nella zona Celle di Rivabella e in zona Viserba. Martedì è stata attenzionata la zona della Stazione mentre mercoledì l’attività di prevenzione e controllo del territorio si è concentrata nella zona di Miramare e dei parchi cittadini. Nella giornata di mercoledì, mentre una pattuglia transitava lungo viale Mantova, gli agenti hanno notato un gruppo di persone e si sono fermati per identificarli. Al momento del controllo dei documenti è emerso che un 28enne albanese era sprovvisto del permesso di soggiorno ed è stato quindi denunciato a piede libero. Le pattuglie si sono poi spostate nel parcheggio del Colosseo dove, da giorni, era segnalata la presenza di un campo nomadi. Tutti i presenti sono stati identificati e, tra questi, è spuntato un soggetto ricerato in quanto colpito da un'ordinanza di misura cautelare per furto pluriaggravato commesso a settembre 2021. Il bilancio dei controlli, che verranno eseguiti anche nei prossimi giorni, ha visto venire identificate 360 persone e ispezionati 99 veicoli.