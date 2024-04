Controlli della Municipale sul Metromare con l’unità cinofila: trovata droga sui mezzi e nelle stazioni

La Polizia locale di Riccione, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio, ha effettuato una specifica attività di prevenzione sulle infrastrutture del servizio di linea del trasporto urbano, in particolare lungo le fermate della linea Metromare e della Linea 11, con l’obiettivo di estendere il presidio anche in quelle infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica per la città. Il servizio di prevenzione e controllo, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha permesso di controllare decine di persone che si trovavano a bordo del veicolo di linea, identificando cinque soggetti denunciati per violazioni in tema di detenzione di sostanza stupefacente. Durante le diverse giornate in cui è stato svolto il controllo, è stata sequestrata sostanza stupefacente oltre che nascosta sui veicoli del Metromare reperita anche nelle stazioni intermedie dell'infrastruttura, per oltre mezzo etto di sostanza. I possessori identificati, giovani ventenni, tra cui alcuni italiani e altri di nazionalità straniera regolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti all’Autorità amministrativa per possesso personale di sostanza stupefacente. La sostanza è stata sequestrata per i conseguenti accertamenti.

Oltre a questa attività straordinaria sul trasporto urbano di linea, sono stati eseguiti servizi di controllo stradale ordinario lungo la viabilità ordinaria e in orario serale e notturno, volto alla prevenzione e contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica, una delle cause di maggiore gravità degli incidenti stradali. Dai controlli del fine settimana, che si sono sviluppati proprio a partire dalle zone centrali della città e dall’area del capolinea degli autobus per poi attenzionare la via Circonvallazione e le strade che conducono alle discoteche della collina, sono state accertate quattro guide in stato d’ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro di quattro patenti per la successiva sospensione del titolo di guida; una di queste ha avuto rilevanza penale per l’eccessivo livello rilevato di alcool, mentre una è stata accertata a carico di un neopatentato che vedrà il raddoppio delle sanzioni previste.