Controlli della polizia, 10 denunce. In una stanza di hotel trovati 160 grammi di hashish

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Questura di Rimini. Negli ultimi tre giorni sono stati intensificati i controlli nel centro cittadino, organizzando servizi straordinari di controllo del territorio volti a rafforzare l’attività di prevenzione e repressione dei reati. Il servizio ha visto la partecipazione sinergica delle Volanti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna.

A seguito degli episodi verificatisi nell’ultimo periodo, nella giornata di martedì l’attività straordinaria di controllo si è concentrata nella zona Celle di Rivabella di Rimini. In questa zona i controlli saranno intensificati nelle prossime settimane. Nella giornata di mercoledì e giovedì l’attività di prevenzione e controllo del territorio si è invece concentrata nelle zone della Stazione Centrale e di Miramare. Con l’ausilio dell’unità cinofila sono stati effettuati controlli presso due hotel di Rimini sud. Nell’occasione sono stati rinvenuti e sequestrati 160 grammi di hashish nascosti all’interno di una delle stanze. L’uomo che la deteneva, un tunisino di 49 anni, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio nonché per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

La sera stessa, durante il normale servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti, nei pressi della Stazione Centrale, un altro cittadino è stato fermato per un controllo e denunciato all’Autorità Giudiziaria per Ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. L’attività degli ultimi tre giorni si è conclusa con 10 persone denunciate all’autorità giudiziaria, 350 identificati e 149 veicoli.

Servizi mirati di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane e sarà concentrata nelle zone più critiche della città.