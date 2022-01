Parrucchiera, passeggera del Metromare e avventore senza Green pass, scattano le multe

Tre interventi, nella giornata del 13 gennaio, del personale della polizia di Stato a Rimini per altrettante violazioni delle normative anti-covid in vigore che si sono conclusi con le sanzioni di rito per i trasgressori. A finire nei guai la titolare di un salone da parrucchiera di Rivazzura da dove erano arrivate alcune segnalazioni sul fatto che la donna esercitasse l'attività nonostante fosse sprovvista del Green pass. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Questura con gli agenti che hanno accertato come la signora non avesse il passaporto vaccinale. Situazione analoga presso il Terminal Station Metromare dove è stata fermata una passeggere. La donna, alla richiesta del Green pass, ha ammesso di esserne sprovvista e anche per lei è scattata la sanzione. Multa anche per un giovane che, dopo aver preso un caffè da asporto in un bar del centro storico, si è fermato a berlo in un tavolino esterno del locale rifiutandosi di mostrare il Green pass alla barista. Gli agenti intervenuti, dopo averlo sanzionato perchè privo di mascherina, hanno poi provveduto ad allontanarlo. Nel corso della giornata di giovedì sono state fermate e controllate 227 persone e diversi esercizi commerciali.