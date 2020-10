Controlli in Valmarecchia, nella rete dei carabinieri finisce un automobilista ubriaco

Fine settimana di controlli in tutta la Valmarecchia per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, tra venerdì e domenica hanno denunciato una persona, ritirato 2 patenti ed elevato 6 contravvenzioni al Codice della Strada con il fermo amministrativo di 1 automezzo. Allo stesso tempo sono stati ispezionati 18 esercizi pubblici, identificate 97 persone e fermati 65 veicoli. Ad essere deferito per guida in stato di ebbrezza è finito un 55enne di San Leo che, fermato sulla Marecchiese in località Pietracuta, è stato pizzicato al volante di un Fiat Scudo con un tasso alcolemico di 0,78 g/l.

