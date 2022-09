Banda di giovani bivacca nel parco seminando bottiglie di vetro ovunque

Le pattuglie della Municipale di Riccione sono intervenute nella sera di martedì nei pressi del centro di Buon vicinato adiacente la piazza Fontanelle e in altre aree nei pressi dell’area sud della città, adiacente alla via Torino dove, da tempo, i cittadini segnalavano gruppi di giovani che bivaccavano la notte lasciando bottiglie di vetro rotte ovunque creando un vero e proprio pericolo per i bambini che frequentano l'area verde. Il blitz degli agenti, intervenuti anche con l'unità Cinofila, ha permesso di bloccare 20 ragazzi che alla vista delle divise si sono disfatti di vari involucri contenenti stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani antidroga è stato possibile recuperare e sequestrare tre involucri con modiche quantità di droga. Due dei giovani, un italiano residente nella Perla Verde e uno straniero venuto in Riviera per lavorare durante l'estate, sono stati "puntati" dall'agente a quattrozampe e dalla perquisizione è spuntata della droga per uso personale che gli è valsa la segnalazione in Prefettura come assuntori. Un terzo ragazzo, invece, è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di arma in quanto trovato in possesso di un coltello.