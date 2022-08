Controlli anche nel Riminese sulla qualità del pesce nei ristoranti: 15 sequestri, multe per 32 mila euro

Durante la scorsa settimana ha avuto corso la seconda operazione regionale di vigilanza sulla filiera pesca eseguita dai militari delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nel territorio emiliano-romagnolo, quale intensificazione delle ordinarie attività di controllo a tutela del settore ittico e dei consumatori finali, in adesione agli accordi europei inerenti la politica comune sulla pesca marittima, connessi al Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura- Feamp.

Difatti, tali specifiche operazioni rientrano nei peculiari compiti d’Istituto demandati al Corpo dal Dicastero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, a livello regione Emilia-Romagna, vengono coordinate dal punto di vista operativo dell’ottavo Centro Controllo Area Pesca (ottavo Ccap), che ha sede presso la Direzione marittima dell’Emilia-Romagna a Ravenna.

In considerazione del periodo stagionale estivo, la vigilanza è stata mirata al controllo più capillare dei locali di ristorazione e somministrazione di prodotti ittici lungo le località rivierasche, in ragione della maggior richiesta di pescato per via della maggior presenza di turisti e di clienti in genere, sia a tutela dei consumatori che dei regolari pescatori professionali, avendo così cura di analizzare la tracciabilità/etichettatura delle partite, il rispetto delle taglie minime e delle specie consentite, anche ai fini del contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

In sintesi, in soli tre giorni di attività, i militari del Corpo operanti tra Cattolica e Goro hanno svolto 51 ispezioni, da cui l’effettuazione di 170 controlli e l’elevazione di 25 illeciti amministrativi per un ammontare di oltre 32.000 euro di sanzioni pecuniarie, con l’esecuzione di 15 sequestri, i quali hanno comportato il ritiro dalla vendita ai fini della distruzione di circa 500 chilogrammi di prodotti ittici vari.

È stato inoltre assicurato il rispetto del fermo pesca regionale per le unità a strascico in vigore fino all’11 settembre, fermo restando che è comunque possibile trovare prodotto fresco italiano/locale proveniente anche dalla piccola pesca artigianale e dall'acquacoltura, per cui il consiglio è sempre quello di verificare bene le informazioni riportate sull'etichetta (riportante almeno la zona di produzione, la denominazione e il metodo di cattura) che deve essere obbligatoriamente esposta sui banchi di vendita, così come deve essere espressamente indicato nei menù dei ristoratori l’eventuale somministrazione di prodotti ittici congelati e/o surgelati, in quanto in assenza di tale indicazione si presuppone trattarsi invece di alimenti freschi.

La tutela delle risorse alieutiche deve passare oltre dai “Piani di sviluppo e conservazione” decisi a livello comunitario e nazionale anche dalla consapevolezza che tutti gli attori a vario titolo coinvolti, dal pescatore al rivenditore, al ristoratore e sino al semplice consumatore, con i loro comportamenti e scelte concorrono attivamente alla necessaria sostenibilità dell’ecosistema marino, quale superiore bene comune.