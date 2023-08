Controlli serrati per Ferragosto, raffica di denunce da parte dei carabinieri di Riccione

Ferragosto di fuoco per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, schierati sul territorio in occasione della giornata clou dell'estate, hanno identificato oltre 400 persone eseguendo 5 arresti e denunciando a piede libero altri 16 malviventi. Oltre al maniaco sessuale e ai predoni del supermercato, a finire in manette è stato anche un soggetto con obbligo di soggiorno a Bologna che è stato fermato a Riccione, alla guida di una macchina, in compagnia di altri individui. Dei denunciati a piede libero, in aggiunta ai cinque che hanno scatenato una rissa in spiaggia, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio un 21enne e un 19enne che fermati per un controllo presso la stazione ferroviaria della Perla Verde sono stati trovati in possesso rispettivamente di 25 e 22 grammi di hashish. Un 46enne senza fissa dimora, invece, è stato deferito per ricettazione in quanto trovato in possesso di un cellulare rubato alcuni giorni fa a un turista a Misano Adriatico. Stesso reato per un 33enne sorpreso a circolare in sella a uno scooter risultato oggetto di furto. Denunciati per rissa, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 di agosto fuori da una discoteca di Riccione, un 23enne nordafricano e un 28enne e un 34enne italiani. Trovati in possesso di un coltello, invece, un 41enne e un 19enne che dovranno rispondere di porto ingiustificato di armi. Sul fronte dei controlli stradali, infine, 3 guidatori sono risultati positivi all'etilometro e hanno dovuto dare l'addio alla loro patente.