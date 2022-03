Controlli sui Green pass: in una settimana 4 persone e un locale sanzionati

Tredicesima settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine di tutta la provincia di Rimini per accertare l'applicazione delle misure per il contenimento del Coronavirus e, in particolare, il possesso del Green pass per accedere nei luoghi dove il passaporto vaccinale è obbligatorio. Secondo i dati diffusi dalla Prefettura, negli ultimi 7 giorni sono state identificate 2794 persone di cui, quattro, sanzionate per non avere il Green pass. Sul fonte delle attività economiche, sono stati 285 gli esercizi controllati e, di questi, uno è stato multato per il mancato rispetto delle normative.