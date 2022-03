Controlli sui Green pass, nei guai un'azienda artigianale

Durante il weekend, gli agenti della polizia Municipale di Bellaria hanno effettuato una serie di controlli nell'ambito del dispositivo programmato settimanalmente dalla Questura di Rimini. In tale contesto, sono stati controllati cinque pubblici esercizi, trentasei veicoli e quarantasei persone; quattro le sanzioni elevate per inosservanza rispetto alle norme anti Covid-19. A finire nei guai è stata una piccola attività artigianale dove gli agenti hanno contato sedici persone presenti nonostante la metratura assai ridotta del locale. In questo caso, sono state elevate sanzioni verso il titolare per il mancato rispetto della normativa Covid-19, e verso una seconda persona, denunciata in stato di libertà perchè rea di aver esibito la certificazione di un’altra persona; ironia della sorte, l'agente intervenuto sul luogo conosceva bene sia l’identità del soggetto che poi è stato sanzionato, sia la persona a cui effettivamente apparteneva e corrispondeva il green pass irregolarmente esibito.