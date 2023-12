Controlli sul trasporto merci: su 120 conducenti ispezionati rilevate 280 violazioni

La Sezione Polizia Stradale di Rimini ed il personale riminese dell’Ispettorato Territoriale del lavoro hanno effettuato 8 servizi congiunti mirati al controllo del trasporto merci su scala nazionale ed internazionale. Nel corso dei servizi sono stati controllati 120 conducenti professionali. Le verifiche hanno riguardato sia aspetti strettamente connessi alla guida (tempi di guida, cronotachigrafi, efficienza dei dispositivi di equipaggiamento) che aspetti relativi al rapporto di lavoro e alla sua regolarità. Gli agenti hanno accertato in totale 280 violazioni che hanno riguardato i riposi sui tempi di guida, la velocità eccessiva rilevata dai tachigrafi (le scatole nere che registrano i tempi di guida e riposo degli autisti, nonché le velocità tenute dal mezzo), la non corretta compilazione dei fogli tachigrafici. Il personale dell’ispettorato del lavoro, invece, ha analizzato il recupero dei contributi ed assenze ingiustificate per la somma totale di 33.500 euro.