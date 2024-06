Scovati dalla Finanza 9 lavoratori in nero: sospesa l'attività di un bagno e di un ristorante

In vista della stagione estiva, la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini ha intensificato le attività di controllo nel settore del sommerso da lavoro, al fine di tutelare gli operatori corretti dalla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che non rispettano le regole. Nel corso del mese di maggio sono state ispezionate otto attività, tra le quali tre imprese di pesca, due stabilimenti balneari e tre attività di ristorazione, situate sugli spazi demaniali che hanno portato a individuare 9 lavoratori in nero, tutti di origine extra-comunitaria e regolari in Italia.

La presenza di dipendenti irregolari ha portato alla richiesta di sospensione temporanea di un ristorante e di uno stabilimento balneare situati sul litorale riminese, poiché tutti i lavoratori presenti all’atto dell’accesso risultavano impiegati senza la preventiva comunicazione agli enti competenti. Al termine delle attività, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo totale di 36.800 euro con l’obbligo di regolarizzare le varie situazioni contrattuali.