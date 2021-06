Controlli tra i "pallinari", i carabinieri scoprono un uomo con pene ancora da scontare

L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Rimini per scontare il resto della condanna

Con l'arrivo dei turisti e la bella stagione che incalza i carabinieri intensificano anche i controlli per contrastare il fenomeno estivo dei "pallinari". Venerdì i militari della Stazione di Rimini-porto hanno trovato un 35enne di origine rumena, che stava svolgendo l’attività illecita del gioco per strada. E' stato così controllato e dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva a suo carico un ordine di carcerazione, per reati di furto e ricettazione commessi nel 2007 nelle province di Viterbo e Grosseto. E' stato così arrestato e condotto in carcere a Rimini per scontare la pena residua di sei mesi, avendo già trascorso un anno tra il 2007 e il 2008, e alla multa di 600 euro.

L’Arma assicura che continuerà nelle prossime sere, con particolare intensificazione nel weekend, i servizi di prevenzione e contrasto al fine di aumentare la legalità nelle zone maggiormente dedite alla movida, in particolare Marina Centro, nonché in quelle aree in cui possono concentrarsi situazioni di degrado.