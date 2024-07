Controllori dei bus in stato di agitazione, il sindacato: "Servono bodycam e uscite in gruppi da quattro"

In vista della Notte Rosa i controllori dei titoli di viaggio, in forza da Start Romagna, entrano in stato di agitazione. Da giorni gli operatori e le operatrici che effettuano la verifica dei titoli di viaggio dei passeggeri del trasporto pubblico romagnolo chiedono attenzione e più sicurezza sul lavoro. A spiegare la posizione dei lavoratori è la Usb Lavoro Privato: “I lavoratori e le lavoratrici in appalto a Start Romagna (sono formalmente dipendenti della società Holacheck) chiedono l’attuazione delle necessarie misure di sicurezza sul lavoro, a partire dalla dotazione di bodycam, e di poter operare in gruppi di quattro, questo per espletare un lavoro che li vede esposti ad aggressioni fisiche e verbali”.

“Abbiamo chiesto l'intervento delle istituzioni anche in vista dell'imminente evento della Notte rosa che vedrà la riviera presa d'assalto da turisti – spiega la Usb -, che sicuramente usufruiranno del servizio pubblico per gli spostamenti, determinando un incremento esponenziale rispetto all'esiguo numero di lavoratori addetti al controllo dei titoli di viaggio. L’azienda che gestisce l’appalto, la Holacheck, da sempre ritiene e considera questo tipo di lavoro a basso rischio nonostante la cronaca dica ben altro. Ci aspettiamo una urgente convocazione da parte delle istituzioni per ridimensionare il rischio sul lavoro con poche ed efficaci soluzioni, nel frattempo i lavoratori manterranno lo stato di agitazione”.