Contromano in via Venti Settembre, scatta l'inseguimento: ubriaco aggredisce gli agenti e viene arrestato

Ubriaco alla guida arrestato dopo aver aggredito gli agenti della Polizia di Stato. A finire nei guai nella nottata tra sabato e domenica un giovane di nazionalità peruviana, che dovrà rispondere dell'accusa di "resistenza a pubblico ufficiale". Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30: tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Volante hanno notato il soggetto, in sella ad uno scooter, imboccare contromano via Venti Settembre. Nonostante l’alt intimato dal personale in divisa, insospettiti della manovra, lo straniero ha proseguito incurante la sua marcia, per poi essere prontamente bloccato poco più avanti.

Al controllo ha cominciato ad inveire con frasi ingiuriose, scagliandosi più volte contro i poliziotti. Tratto in arresto ed accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti del caso, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite, motivo per il quale è stato deferito per possesso di armi od oggetti atti ad offendere e per guida sotto l’influenza di alcol. Nella circostanza, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per infrazioni al codice della strada in quanto non ha mai conseguito la patente. Lunedì mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima.