Convalidato l'arresto, i componenti della baby gang scaricano la colpa sul terzo complice

Il gip del Tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto dei tre componenti della baby gang che, nella notte tra sabato e domenica, avrebbero rapinato un gruppo di turisti minacciandoli di morte per ottenere 5 euro e 3 cellulari. A finire in manette erano stati due italiani, un 20enne e un 18enne, e un nordafricano 19enne. I primi, difesi dagli avvocati Giordano Fabbri Varliero e Mirko Renzi, davanti al giudice hanno sostenuto la loro estraneità ai fatti scaricando tutte le colpe sullo straniero e raccontando di essere stati a loro volta minacciati da quest'ultimo. Secondo la loro tesi entrambi stavano rientrando in albergo quando si erano imbattuti nel 19enne che gli aveva chiesto insistentemente un aiuto a cercare un pacco di sigarette finito in un cespuglio. Sarebbe stato a questo punto che, all'arrivo del gruppo di turisti, il nordafricano avrebbe aggredito le vittime per rapinarle. Una versione che, però, contrasta col racconto fatto dai rapinati ai carabinieri secondo il quale il 20enne e il 18enne avrebbero partecipato alle minacce e agli strattonamenti.

Quando i carabinieri dopo una serie di ricerche avevano intercettato il terzetto, nelle tasche del più anziano erano spuntati 40 grammi di hashish già suddivisi in 47 dosi pronte per essere vendute. Anche in questo caso, tra i componenti del terzetto, ci sarebbe stato uno scaricabarile su di chi era effettivamente lo stupefacente. Al termine dell'interrogatorio il gip ha convalidato l'arresto e, per i due italiani, disposto l'obbligo di firma nel loro comune di residenza nell'hinterland milanese mentre, per il nordafricano in quanto senza fissa dimora, è stata applicata la custodia cautelare in carcere.