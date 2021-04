Convention aziendale con 400 persone in piena zona rossa, scatta il blitz

E' scattato nella mattinata di martedì il blitz della Guardia di Finanza e della polizia di Stato che, in un'azienda di multilevel marketing a Rimini nord, ha scoperto una convention con 400 persone nonostante la zona rossa. Secondo quanto emerso la ditta, che da oltre un anno ha la propria sede nel capannone, puntualmente organizza appuntamenti di questo tipo tanto che in passato i vicini si erano già lamentati per gli assembramenti e i parcheggi selvaggi lungo la strada. Fiamme Gialle e agenti della Questura, intervenuti in forze, hanno provveduto ad identificare tutti i presenti la cui posizione è al vaglio per accertare il mancato rispetto delle normative anti-covid.