Convenzione tra Comune di Rimini e Asp Valloni: 118 bambini potranno usufruire dell'asilo

Un affidamento, quello approvato dalla Giunta del Comune di Rimini, che permetterà di garantire, da subito e senza interruzioni, la continuità di servizi fondamentali nella fascia 0-6 anni. Uno strumento necessario per dare risposte rapide ed immediate ai bisogni della comunità, e che da più di dieci anni fa parte del variegato sistema di offerta educativa riminese. La convenzione riguarda, nello specifico, gli asili per l'infanzia “Aquilotto”, “Cerchio magico” e “Bruco verde” e coinvolge 18 maestre e 118 bimbi. I rapporti tra Comune e ASP saranno regolati dalla convenzione approvata, per la quale la Giunta ha approvato un investimento di 730 mila euro.

“Se il rinnovo della convenzione – spiega Chiara Bellini, Vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – guarda all’immediato, occorre nel frattempo dare avvio alla pianificazione futura a lungo termine. Per questo nella delibera viene indicato l’avvio di un percorso finalizzato ad impostare un affidamento della gestione dei nidi all’ASP di lungo termine, attraverso il progressivo consolidamento del personale educativo addetto ai nidi. L’obiettivo è quello di rendere più solida, coerente e stabile l’organizzazione di questi servizi educativi, tramite un legame più stretto con il coordinamento pedagogico del Comune di Rimini e la valorizzazione della preparazione e delle competenze delle educatrici che, anche in un contesto così difficile come quello della pandemia, si occupano con amore e cura dei nostri figli più piccoli”