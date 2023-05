Convince la compagna di avere debiti con la camorra, militare condannato per truffa aggravata

Dalla storia d'amore alla truffa in piena regola quella che è costata a un militare dell'esercito, in forza al 7° Vega di Rimini, una condanna a 2 anni di reclusione che sarà sospesa solo se il 45enne restituirà 80mila per il danno patrimoniale e altri 30mila euro per i danni morali. La relazione tra i due era iniziata nel 2014 con lei, di 14 anni più matura, che aveva iniziato a ricoprire di regali il suo compagno ma dopo 12 mesi la situazione si era compromessa tanto che l'uomo avrebbe iniziato ad insultarla e a picchiarla. Lei, dal canto suo, aveva iniziato a lamentarsi che il 45enne avesse uno stipendio misero e per aumentare il tenore della famiglia aveva deciso di investire aprendo un bar nella zona di Marina Centro. A mettere i soldi sarebbe stata la donna, aiutata da un amico, ma con il militare che avrebbe comunque fatto parte della società impegnandosi a dare una mano nell'attività.

Secondo quanto emerso, invece, il compagno si presentava nel locale solo per offrire da bere agli amici con gravi ripercussioni sugli incassi tanto che la donna era entrata in depressione non riuscendo più a seguire a dovere l'attività che il compagno aveva trasformato in un bancomat. Nel 2017, a causa dei buchi nella gestione, la signora era stata costretta ad ipotecare la propria casa ed è stato a questo punto che l'uomo aveva messo in piedi un piano diabolico. Sapendo che la compagna aveva da parte un gruzzolo, il 45enne si era inventato una storia strappalacrime: il padre di lui, secondo il racconto, aveva chiesto un prestito a dei camorristi e non riuscendo a restituire il debito gli strozzini lo avevano minacciato di fare del male a lui e alla sua famiglia.

E' stato questo punto che la donna, caduta nel tranello, aveva iniziato a versare ogni settimana una somma tra i 300 e i 500 euro convinta di aiutare il padre del fidanzato. Alla richiesta di altri 5mila euro tutti in una volta, la vittima era stata costretta a chiedere a sua volta un prestito a una sorella ma questa non vedendoci chiaro aveva provato a mettere alle strette il militare. La situazione, però, non si era risolta col 46enne che aveva rincarato la dose tanto da terrorizzare anche la sorella della fidanzata che per due mesi non aveva mandato i figli a scuola per la paura dei fantomatici camorristi.

Mentre la vittima cadeva sempre più in uno stato di prostrazione, il compagno continuava tranquillamente con la bella vita fino a quando è arrivato il colpo di scena. La sorella, infatti, aveva sorpreso l'uomo mentre si accompagnava a una ragazza più giovane facendo così cadere tutto il castello di scuse che aveva accampato fino ad allora. La fidanzata, a sua volta, messa davanti all'evidenza aveva aperto gli occhi e affidandosi all'avvocato Monica Cappellini aveva denunciato il 46enne trascinandolo in Tribunale. L'uomo è stato difeso dall’avvocato Sonia Raimondi che per la condanna mattina ha già annunciato ricorso in appello.

