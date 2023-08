Il coordinamento dei pensionati incontra l'assessore Gianfreda per il punto sui bisogni sociali e sanitari

I rappresentanti del Cupla di Rimini, Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo composto da 7 associazioni provinciali dei pensionati (50&PIU’ Confcommercio, Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Anpa Pensionati Confagricoltura) hanno incontrato l’assessore alle Politiche per la Salute e alla Protezione Sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda. Durante l’incontro, informale ma ricco di contenuti e di idee da sviluppare, i rappresentanti del Cupla territoriale hanno illustrato le istanze affinché sia data risposta alle aspettative e ai bisogni sociali e sanitari degli oltre 20.000 soci nella provincia di Rimini.

“I nostri associati – ha spiegato il coordinatore del Cupla Rimini, Gaetano Callà – ci sottolineano le sempre maggiori criticità che riscontrano nell’approccio alla cura e alla prevenzione della salute, dalle lunghe liste d’attesa per visite ed esami, alle difficoltà per raggiungere i medici di medicina generale, fino a quelle prettamente burocratiche per l’accesso ad alcuni servizi. Situazioni che potrebbero sembrare marginali, ma che non lo sono affatto per chi dopo aver lavorato una vita intera, vuole vivere bene la propria vecchiaia e preservarsi in salute il più a lungo possibile. Ringraziamo l’assessore Gianfreda per la sua disponibilità sia nell’illustrarci la situazione attuale, sia nell’ascoltare le nostre richieste e le nostre proposte. Usciamo da questo incontro soddisfatti e con l’impegno di organizzare insieme un momento di dialogo e di sensibilizzazione pubblico, affrontando il tema della sanità e della salute degli anziani. Ricevuta la disponibilità dell’assessore Gianfreda, lavoreremo per avere anche quella dei rappresentanti territoriali delle professioni sanitarie e della stessa Ausl della Romagna, perché solamente insieme si può provare a trovare soluzioni”.

L’assessore Kristian Gianfreda non si è sottratto a una puntuale analisi dell’attuale stato dei servizi socio-assistenziali sia a livello nazionale, sia sul territorio e delle necessità a cui il Comune di Rimini sta facendo fronte per le proprie competenze, soffermandosi in particolare sui progetti in essere e in divenire.

“In un settore come quello della sanità che sta cambiando in modo radicale – ha detto - e con il progressivo invecchiamento della popolazione, stiamo cercando di implementare i servizi delle Rsa nel breve periodo, ma anche di lavorare sulla prevenzione della salute e sulla domiciliarità dei servizi. Un percorso che passa per le politiche di territorio, dalle Case di Comunità, tre quelle in cantiere, agli alloggi con servizi, compresa l’assistenza domiciliare e territoriale, anche psicologica, che permette all’anziano di rimanere a casa sua il più a lungo possibile. Pur non nascondendo le difficoltà a causa della sanità regionale in rosso per le conseguenze del Covid e della scarsità del personale medico e paramedico abbiamo investito e continueremo a farlo, avviando a breve anche un processo partecipativo. Le criticità non mancano, ma serve trovare soluzioni anche alternative. Ben vengano dunque incontri come questo con il Cupla che attraverso il dialogo con i tanti associati ha ben chiaro il polso della situazione. E ben vengano progetti di confronto come quello a cui si sta pensando, perché servizi sanitari e salute degli anziani sono temi da affrontare anche dal punto di vista culturale con riflessioni e approfondimenti”.