Coppia di anziani bloccati in casa dal Covid, i carabinieri li aiutano a comprare le medicine

La telefonata è arrivata alla Centrale Operativa dei carabinieri di Novafeltria e, dall'altro capo del telefono, una richiesta d'aiuto: "Siamo soli in casa ed abbiamo necessità di comprare delle medicine". A chiamare i militari dell'Arma un'anziana che ha spiegato come, sia lei che il marito, fossero positivi al Covid e impossibilitati a uscire di casa. A causa di questo disagio, entrambi non potevano recarsi nemmeno in farmacia per acquistare dei farmaci e così hanno chiesto aiuto ai carabinieri. I militari dell'Arma si sono immediatamente resi disponibili e, dopo aver ottenuto la lista delle medicine salvavita, si sono precipitati in farmacia per poi portarle a casa degli anziani con tutte le precauzioni del caso. Un grande gesto di solidarietà per il quale sia la coppia, che i figli di questi che lavorano lontano da casa dei genitori, hanno voluto ringraziare sentitamente i carabinieri.