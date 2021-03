Coppia di anziani va nel bosco a fare legna, la donna colpita da un tronco precipitato dall'alto

Momenti di paura per una coppia di anziani che, nel pomeriggio di martedì, è andata a far legna in un bosco di Scavolino. Intorno alle 17.30 Marito e moglie, lui di 77 e lei di 73 anni, erano impegnati a segare i tronchi con l'uomo che si era arrampicato su un albero per tagliare i rami più alti. Per cause ancora in corso di accertamenti, all'improvviso un grosso tronco è precipitato a terra colpendo la signora che ha riportato un serio trauma alla schiena. E' scattato l'allarme e, sul posto, è accorso il personale del 118 con l'ambulanza ed è stato chiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna. La 73enne è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Pennabilli.