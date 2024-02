Coppia di ladri in fuga investe carabiniere che cercava di bloccarli

Momenti di tensione, nella mattinata di martedì, a Riccione dove un carabiniere che cercava di bloccare una coppia di ladri è stato investito dai malviventi in fuga. Tutto è avvenuto intorno alle 10.30 quando, nel parcheggio del parco Oltremare, una pattuglia in borghese dei militari dell'Arma ha sorpreso un uomo e una donna che avevano appena spaccato il finestrino di un veicolo in sosta per poi frugare nell'abitacolo. Quando i carabinieri si sono qualificati e intimato l'alt i ladri sono risaliti a bordo della loro auto scappando a tutta velocità e, nella manovra, hanno colpito di striscio un militare che è caduto a terra.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

E' scattato l'allarme e, dal parcheggio, è stata diramata la descrizione dei malviventi e il modello e la targa dei veicolo in fuga. Le pattuglie sul territorio hanno così iniziata la caccia e, i fuggitivi, sono stati intercettati dopo circa un quarto d'ora a Rimini. Bloccati e portati in caserma, ad essere arrestati con le accuse di tentato furto e lesioni a pubblico ufficiale sono stati un uomo italiano e una donna straniera che saranno processati per direttissima mercoledì mattina. Il carabiniere investito, per precauzione è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune lesioni.