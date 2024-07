Coppia di Santarcangelo ritrovata cadavere nella loro auto finita nel Po

C'è un vero e proprio mistero dietro la morte di una coppia di santarcangiolesi, 55enne lui e 53enne lei, ritrovati cadaveri nella loro auto finita nel cuore della notte nel fiume Po a Casalmaggiore in provincia di Cremona. Il veicolo, una Nissan di colore nero, intorno alle 3.30 pare abbia tirato dritto all’altezza dell’imbarcadero finendo nelle acque e inabissandosi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, solo verso le 7.45, sono riusciti a recuperare l'auto trovando i due cadaveri all'interno facendo scattare le indagini dei carabinieri. Identificati i corpi, sono stati allertati i militari dell'Arma di Santarcangelo che, al momento, stanno indagando nell'abitazione della coppia per ricostruire cosa possa essere successo e tutte le ipotesi sono al vaglio.

Sul luogo dell'incidente, invece, secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti la Nissan avrebbe percorso via Alzaia, che costeggia la sponda del fiume Po (e che solitamente è a senso unico ma non in questo periodo di fiera in cui è invece a doppio senso) e poi sarebbe finita sulla strada sterrata, anziché affrontare la salita che consente di salire sulla parte di argine maestro percorribile con i mezzi a motore, finendo nell’acqua. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po mostrano la Nissan mentre, a forte velocità, finisce nell’acqua del fiume alle 2.57.

SEGUONO AGGIORNAMENTI