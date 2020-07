Coppia di spacciatori in manette, per i carabinieri gestivano un fiorente giro di droga

I carabinieri delle Stazioni di Misano e Saludecio, al termine di una serie di indagini, hanno arrestato per spaccio un cattolichino 39enne e la fidanzata 33enne entrambi già noti alle forze dell'ordine ritenuti gestire una fiorente attività di spaccio. Gli inquirenti hanno eseguito una perqusizione nell'abitazione del ragazzo, a Morciano di Romagna, trovando 25 grammi di eroina, bilancini di precisione e tutto il kit per confezionare le dosi. Per entrambi sono scattate le manette e, giovedì mattina, saranno processati per direttissima.

